Anche al Battiti Live si dice no alla droga

Domenica, alla tappa finale di Bari del Battiti Live erano presenti anche i volontari dell’O.d.V. (organizzazione di volontariato) Dico NO alla droga Puglia. Il Battiti Live è una serie di concerti gratuiti che si tiene in estate nelle principali piazze della Puglia, alla quale partecipano i più grandi artisti italiani promosso da RadioNorba. Momento di grande divertimento per i più giovani ma non solo che riunirà i baresi ma anche i cittadini delle altre città pugliesi ed è per questo che i volontari hanno deciso di partecipare all’evento dove hanno distribuito migliaia di opuscoli di prevenzione del programma “La Verità sulla Droga”. Sono opuscoli che riguardano i principali tipi di droghe dando le corrette informazioni così da rendere consapevoli dei reali effetti di queste sostanze stupefacenti. I volontari sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, e per questo devono arrivare ai giovani prima che lo faccia la droga, istruendoli correttamente. Ufficio Stampa Dico No alla Droga Puglia

