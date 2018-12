Annullato Capodanno 2019 in piazza a Toritto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A causa del maltempo e della pioggia, la prima edizione del Capodanno in piazza a Toritto è stata annullata. Il grande evento ideato dall'art director Miky Falcicchio in collaborazione con l’Associazione culturale e turistica La Fenice nel piccolo comune della Città Metropolitana di Bari in Puglia prevedeva le performance della star della musica dance anni '90 Regina, pseudonimo di Aparecida Saraiva, del famoso dejaay e conduttore radiofonico del programma Lo Zoo di 105, Paolo Noise, del giovane rapper pugliese Reckless e degli Havana Group. «Dopo diversi incontri nei vari uffici preposti per la sicurezza e preso atto dei comunicati meteo giunti in tutti i comuni limitrofi circa l'allerta meteo e un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore - dichiara l'art director Miky Falcicchio -, abbiamo deciso di annullare il Capodanno in piazza. Informiamo i nostri partner e sponsor che saranno inseriti a titolo gratuito e con lo stesso progetto di comunicazione nella prossima grande manifestazione, prevista tra circa 60 giorni con artisti e dirette tv, così come sarebbe stato il Capodanno 2019 in piazza a Toritto».