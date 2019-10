Mezzi dell'Esercito e tende della Croce Rossa sul lungomare: Bari è pronta per la grande esercitazione militare

Si svolgerà dal 30 al 31 ottobre prossimi, nell'area vicina al Comando provinciale della Guardia di Finanza su corso Vittorio Veneto a Bari, l'esercitazione nazionale 'Atlante 2019 - Auriga 19' organizzata dal Comando dei Supporti Logistici dell'Esercito (Comsuplog). In questi giorni si sono svolti i preparativi con il montaggio di 35 moduli su una superficie di 3.600 metri quadrati, dove sarà operativa una struttura sanitaria completamente autonoma e dotata di reparti di radiologia, terapia intensiva, chirurgia, ginecologia, pediatria, odontoiatria, di un poliambulatorio e di altre sale per la cura dei degenti. L'obiettivo delle manovre dimostrative è verificare le capacità di schieramento e funzionamento di un ospedale da campo in due differenti scenari operativi: in un contesto prettamente militare e nel caso di impiego dell’Esercito in soccorso alle popolazioni colpite da un evento naturale catastrofico, come lo tsunami.

L'esercitazione è stata illustrata stamattina a Palazzo di Città, alla presenza dell'assessore cittadino allo Sviluppo Economico, Carla Palone, del colonnello Giampaolo Maddiona, vice comandante dei Supporti Logistici dell’Esercito, del tenente colonnello Massimiliano Cecere, comandante X Reparto Sanità, del maggiore Mauro Lastella, capo cellula Pubblica informazione “Esercitazione Auriga 19”, di Lucio Pirone, responsabile del CORE. All'appuntamento erano presenti anche Nicola Scelsi, responsabile del volontariato, Anna Maria Natola del centro operativo 118 Bari e Bat e Gianluca Petraroli della Croce Rossa Italiana. Per la prima volta l’addestramento vedrà la compartecipazione di personale medico e paramedico militare e del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Puglia, che potranno contare sul supporto tecnico fornito dal personale dei Reparti di Sanità della Forza Armata, dal Centro di coordinamento della Protezione Civile, del Corpo Militare della Croce Rossa e della Croce Rossa Italiana.