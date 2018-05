Aperitivo solidale con Medici Senza Frontiere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

* COMUNICATO STAMPA MEDICI SENZA FRONTIERE – "APERITIVO SOLIDALE per Medici Senza Frontiere” Con la partecipazione di Francois Dumont, direttore comunicazione e advocacy di MSF Giovedì 24 maggio 2018 ore 18:30 Ciclatera Sotto il Mare Via Venezia 16, Bari Bari, 10 maggio 2018. Il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Bari, organizza il 24 maggio un aperitivo solidale presso la Ciclatera Sotto il Mare, con la partecipazione di François Dumont, Direttore Comunicazione & Advocacy MSF Italia, che racconterà la sua esperienza in diversi contesti di emergenza e presenterà la nuova campagna #UMANI per i 25 anni di MSF Ialia. La serata sarà accompagnata dall’omaggio musicale a cura di "Fuori di Note" jazz group, con flauto traverso, chitarra e voce. François Dumont, belga, da dieci anni in MSF è stato responsabile della comunicazione durante le emergenze in diversi paesi: Perù, Etiopia, Haiti, Kirzighizistan, Libia, Filippine, Liberia durante l'epidemia di Ebola e recentemente a Mosul, nel corso dell'assedio della città. Prima di arrivare in Italia, Dumont ha lavorato negli uffici internazionali di MSF impegnati nella comunicazione e nella produzione di materiale multimediale: “Quando una notizia non è presente sui media, non lo sono neanche le popolazioni vittime di violenze, sfollamenti, epidemie” sottolinea” MSF continuerà a stimolare costantemente i media ad accendere un riflettore sulle crisi umanitarie che rimangono nascoste agli occhi del pubblico”. #Umani è la nuova campagna di Medici Senza Frontiere (MSF) che rimette al centro l’essenza del gesto umanitario attraverso cinque emozioni che accomunano tutti gli esseri umani, medici, pazienti, ogni singolo individuo in ogni ambito della società. È anche un convinto invito all’opinione pubblica per riscoprire il naturale istinto all’aiuto e alla solidarietà, dai contesti di crisi alla nostra quotidianità. Per tutto l’anno, MSF racconterà #Umani attraverso le testimonianze dei propri operatori umanitari, eventi sul territorio, iniziative online e nelle scuole. Perché le persone appartengono tutte a un unico genere: quello umano. www.msf.it/umani Sarà presente un desk con materiale informativo e merchandising solidale a cura del Gruppo di Bari. Medici Senza Frontiere (MSF) è un'organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. www.msf.it Lo spot di #Umani è qui: https://youtu.be/ejCOlpyOIto A questo link l’immagine della campagna, le 5 emozioni, insieme a video e foto dai nostri progetti: https://mega.nz/#F!d4s1DJaR!bIKTQPhu3KTvkCd74rAB4g Per informazioni sull’evento: info.Bari@rome.msf.org cell. 34591666700 Facebook: Medici Senza Frontiere - Gruppo di Bari