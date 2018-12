Il 2018 barese: l'anno che se ne va raccontato in dieci notizie

I clan nuovamente in lotta per il controllo del territorio e i blitz che hanno colpito i gruppi criminali più attivi della città, l'arrivo di Papa Francesco che a Bari sceglie di incontrare i capi delle chiese cristiane d'Oriente. E ancora, il doloroso fallimento del Bari calcio, simbolo e parte dell'identità della città e la sua rinascita con l'arrivo di De Laurentiis, le vicissitudini della giustizia penale barese, rimasta senza sede dopo lo sgombero del Palagiustizia di via Nazariantz, ma anche i cantieri cittadini che arrivano a conclusione, come quello per il restyling di via Sparano restituendo alla città la sua via dello shopping completamente rinnovata. Che anno è stato il 2018 per Bari? Quali i fatti che lo hanno maggiormente caratterizzato? Proviamo a racchiudere il suo racconto in dieci notizie, le più importanti di questi dodici mesi.