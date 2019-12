Il 2019 barese: il racconto di un anno in dieci notizie

La nave turca arenatasi a Pane e Pomodoro, ma anche le sparatorie, la guerra tra i clan e la presenza sempre più importante della Mafia nigeriana. La grande riapertura del teatro Piccinni e la riconferma quasi plebiscitaria del sindaco Antonio Decaro. Nel mezzo la promozione dei biancorossi in Serie C e il caso 'orecchiette' finito addirittura sul New York Times. Difficile riassumere in 10 fatti un anno ricco di eventi, positivi e negativi per Bari. Mese dopo mese, è stato un 2019 decisamente vario dalla politica all'economia, dallo sport fino alla cronaca. Per voi una carrellata con gli avvenimenti più salienti, scelti dalla redazione di BariToday.