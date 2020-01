"Chiarezza sul 5g in città", l'associazione Bari Eco City protesta davanti al Comune

Un' interrogazione al sindaco per "conoscere ubicazione e monitoraggi degli impianti 5G presenti sul territorio cittadino" e un sit-in di protesta davanti al Comune: l'associazione ambientalista Bari Eco City è vicina alle azioni dei Comitati 5G. Ad affermarlo è il suo presidente, Giuseppe Carrieri: una delegazione del gruppo ha preso parte a una manifestazione proprio davanti Palazzo di Città,a lla quale hanno partecipato comiati e associazioni, per chiedere informazioni e chiarezza sulla situazione del 5G in città.