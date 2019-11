A Bari un corso per diventare 'gattari': due giorni per imparare ad accudire le colonie feline

“Il nostro intento- spiegano gli organizzatori - è quello di fornire un supporto a tutte quelle persone che si occupano da tempo delle colonie feline ma anche a chi vuole iniziare a farlo . Abbiamo ritenuto di fare cosa gradita a tutti i gattari, di Bari e non, fornendo gratuitamente la possibilità di conoscere o approfondire tematiche inerenti l'attività di sostentamento e cura dei gatti liberi . E' tempo che i volontari siano preparati e competenti in quello che fanno (in materia legale, veterinaria, comportamentale), di qui l’idea di organizzare questo evento con la partecipazione di professionisti che ringraziamo per l’adesione.”