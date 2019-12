Vigilia di Natale in centro, stop a bottiglie di vetro e dj set: sì a spettacoli e musica in acustico

Si è svolto questo pomeriggio il primo incontro operativo tra il Comune di Bari e i titolari delle attività di ristorazione presenti in alcuni quartieri della città per definire i dettagli della collaborazione per gli eventi e le manifestazioni della mattinata del 24 dicembre nel centro

Il Comune ha confermato, anche per quest'anno, le ordinanze che vietano la somministrazione di bevande all’esterno in contenitori di vetro e il divieto di organizzare dj set nelle aree esterne dei locali che rischiano, come successo in passato, caos e assembramenti di gente. Saranno invece autorizzati tutti gli spettacoli, anche all’esterno di musica dal vivo e concerti in acustico. All'incontro di oggi hanno preso parte l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone, il Dg del Comune, Davide Pellegrino e le attività del centro che hanno dichiarato la loro disponibilità ad organizzare spettacoli ma prevalentemente all’interno delle attività o dello spazio che già occupano. Nei prossimi giorni vi saranno altri confronti per i dettagli autorizzativi.