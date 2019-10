Disagi all'aeroporto di Palese per lo sciopero Alitalia: cancellati 16 voli tra partenze e arrivi

Già tre voli in partenza e due in arrivo cancellati in mattina, altri 5 decolli e 6 atterraggi lo saranno tra pomeriggio e sera: disagi nell'aeroporto di Bari-Palese per lo sciopero organizzato da alcuni sindacati del personale navigante di Alitalia, previsto per la giornata del 9 ottobre. I disservizi riguardano i voli sulle tratte per Roma Fiumicino e Milano Malpensa. In particolare, sono stati cancellati i collegamenti per la Capitale delle 6.15, 11.05, 15 e 17, nonché quelli per il capoluogo lombardo delle 6.20, 12.55, 16.35, 19. Annullati anche gli arrivi da Fiumicino previsti per 14.10, 16.15, 18.30 e 22.45, ma anche quelli da Malpensa delle 8.20, 12.20, 15.50, 18.25. Tutelate le fasce protette tra le 8-10 e 17-21.

Informazioni sul sito Alitalia o via telefono

Alitalia invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, utilizzando il sito alitalia.com oppure chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero).