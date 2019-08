La musica risuona a Torre Quetta: il concerto all'alba apre il 'Bari Piano Festival'

Il cielo che si rischiara tingendosi dei colori dell'alba, e il suono del mare, a far da sfondo alla musica di un pianoforte. Uno spettacolo speciale, che in tanti questa mattina non hanno voluto perdere, dandosi appuntamento a Torre Quetta per il 'concerto all'alba', primo evento della seconda edizione del 'Bari Piano Festival'. Ad esibirsi sulla spiaggia cittadina del pianista e compositore ucraino Lubomyr Melnyk, con le sue 'Morning Meditations.

La manifestazione, affidata alla direzione artistica del maestro Emanuele Arciuli, proseguirà fino al 1° settembre, con una serie di eventi - concerti, ma non solo - in programma in diversi luoghi della città (Il programma completo sul sito del festival).