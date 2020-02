A passo di... donna! Siamo petali di vita!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In occasione della Giornata internazionale della Donna Domenica 8 Marzo 2020, la SSD Mola New Basket 2012 srl, società sportiva dilettantistica di Basket che da anni opera sul territorio con attività sportive che coinvolgono i ragazzi di ogni età, in collaborazione con la sezione comunale dell’AVIS e l’associazione socio-culturale La Giostra delle Idee, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e di promozione della pratica sportiva e di uno stile di vita sano, ha organizzato una manifestazione ludico-sportiva consistente in diverse attività suddivise nell’arco della giornata ed aperte a tutti i cittadini. Lo spirito dell’iniziativa, volutamente nata da un ambito sportivo maschile, è esattamente quello di trasmettere quanto sia sbagliato, ancora oggi, credere in una diversità di genere e quindi di trattamento nello sport, così come nell’ambito lavorativo e familiare, che vede ancora la Donna combattere contro discriminazioni da sempre insite nella nostra società. Il ricavato dell’intera manifestazione verrà devoluto all’Associazione Ala di Riserva, che si occupa principalmente della realizzazione della Notte Bianca dei Giovani – Mola di Bari - “Che sapore ha la felicità” e che giunge quest’anno alla sua Quinta Edizione. Ogni anno il tema sul quale la manifestazione della Notte Bianca dei Giovani si fonda, viene scelto nell’ambito del concorso di scrittura creativa “Lo stupore dell’arcobaleno”, bandito dalla Scuola secondaria di primo grado “Alighieri- Tanzi” di Mola di Bari in sinergia con alcune forze educative del territorio (comune, scuole, parrocchie e associazioni di volontariato). Quest’anno il tema scelto è “Se ci tieni a me, tienimi!”. TIENIMI! È il verbo di chi, innamorato, chiede di essere custodito, di essere accompagnato! Abbiamo scelto di contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione di un tema così importante, supportando una Associazione molese nata per i giovani e che supporta la loro creatività, perché convinti che per combattere le discriminazioni e le violenze che ogni essere umano subisce ogni giorno sia necessario partire dai nostri bambini e giovanissimi, educandoli al rispetto e all’uguaglianza. La giornata si svolgerà con i seguenti appuntamenti: • 09:00 - Raduno in P.zza XX Settembre • 09:30 - Passeggiata di 5 km per le vie cittadine di Mola di Bari con punto ristoro a metà percorso presso la Casa del Donatore di Avis • 11:30 – Rientro in P.zza XX Settembre e apertura di Kids Area con attività di Mini-Basket a cura della Mola New Basket e animazione per i più piccoli a cura di Appendaun Animazione • 17:30 – Mostra manifesti cinematografici al PalaPinto • 18:00 – Match di Basket tra Mola New Basket – NP Monteroni Alla manifestazione ci si può iscrivere versando una quota libera a partire da € 10,00. Gli iscritti alla manifestazione riceveranno un kit composto da: n. 1 Sacca ufficiale dell'evento; n. 1 Maglia ufficiale dell'evento; n. 1 Buono-sconto per trattamento estetico; n. 2 Braccialetti (uno per se ed uno per una persona a scelta dell’iscritto) con cui accedere gratuitamente al PalaPinto per la partita della Mola New Basket 2012 e la mostra di manifesti cinematografici allestita per l’occasione. Per info e iscrizioni è possibile contattare il numero: 349.5125860 (Maria Elena) recarsi presso i seguenti punti a Mola di Bari: - Centro Estetico & Solarium IMMAGINE di Yasmine Clemente, via Salvemini n. 42 - AVIS presso La Casa del Donatore, via Rodari 2 (dalle 18:00 – 20:00) - Point Mola New Basket, via Toti 42 (Sabato dalle 18:00 – 20:00) - Gazebo AVIS in P.zza XX Settembre (Domenica mattina)

