VIDEO | Abbattuto il pino sempreverde nell'ex Caserma Rossani, Wwf: "Non mantenuta la parola data"

Gli appelli per salvarlo si erano rincorsi da settimane, da quando si era sparsa la voce che era in programma il suo abbattimento. Incubo per le associazioni ambientaliste locali, tra cui il circolo Wwf Levante Adriatico, che questa mattina è diventato realtà: gli operai hanno tagliato il tronco dell'albero ad alto fusto all'interno del cantiere su cui sorgerà la nuova sede dell'Accademia delle Belle Arti e del Polo bibliotecario regionale.

Gli avevano persino dato un nome: Sabino Rossani, al quale oggi hanno dato l'ultimo saluto. "Addio Sabino Rossani! Alla fine ti hanno ucciso. Grazie a tutti gli amministratori che non hanno mantenuto la parola data" il messaggio apparso sulla pagina Facebook di Wwf Levante Adriatico.