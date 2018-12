Il Natale a Bari comincia con San Nicola: il 6 dicembre l'accensione dell'albero in piazza del Ferrarese

Sarà come da tradizione il giorno di San Nicola a segnare l'avvio, a Bari, delle iniziative in occasione del periodo natalizio. Un mese di eventi, secondo il bando predisposto anche quest'anno dal Comune, che vedrà il suo inizio ufficiale giovedì, 6 dicembre, con l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Ferrarese.

L'appuntamento è per le ore 20: le luci illumineranno il grande albero e il 'Christmas Garden' allestito anche quest'anno da Amgas nella piazza di Bari vecchia. Ma per i baresi sarà una giornata speciale sin dall'alba, scandita dai riti e della tradizioni in onore di San Nicola: dalla suggestiva fiaccolata nicolaiana alle messe in Basilica, alla immancabile cioccolata calda nella città vecchia.

Per consentire ai baresi di raggiungere più facilmente il centro con i mezzi pubblici, Amtab ha predisposto un servizio speciale di bus e navette.

