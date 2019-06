Accesso rapido al test anche durante il Bari Pride 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 29/06/2019, i volontari del CAMA LILA, a chiusura del BariPride 2019, presso il Parco Punta Perotti dalle ore 19.30 alle 23.00, in collaborazione con Il comitato di Bari della *Croce Rossa Italiana* (nell’ambito della campagna nazionale *Meet, Test & Treat*), proseguono il progetto denominato “ACCESSO RAPIDO - Interventi per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV – finanziato dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari attraverso l’avviso pubblico relativo alle “AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA’ ADULTA”, con la somministrazione gratuita ed anonima dei test HIV. In Puglia nel periodo 2007-2018 sono state segnalate complessivamente 1976 nuove diagnosi di infezione da HIV con una media di 165 casi all'anno e l'incidenza più elevata è stata riscontrata nella fascia d'età 30-39 anni (fonte OER Puglia). Per tali ragioni l’Associazione Cama Lila ed il Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana sensibilizzeranno l'opinione pubblica sull'evitare comportamenti a rischio, individuando eventuali soggetti che hanno contratto il virus ed indirizzandoli verso un percorso terapeutico nel pieno rispetto dell’anonimato accompagnati da un supporto psicologico adeguato. L’appuntamento per i test è *sabato 29 giugno 2019* nei pressi di Parco Punta Perotti al termine della sfilata BariPride 2019, dove sarà installata una struttura che garantirà la privacy di chiunque si vorrà sottoporre al test.