Estate record e boom di passeggeri per l'aeroporto di Bari Palese: superata quota 4,2 milioni da inizio anno

Continua senza sosta la crescita boom dell'aeroporto di Bari Palese nei primi 9 mesi del 2019: in base ai dati d'analisi del traffico nello scalo del capoluogo sono transitati, da gennaio a settembre, più di 4,2 milioni di passeggeri. La Puglia può sorridere con un dato complessivo di 6,33 milioni di euro se aggiungiamo i circa 2 milioni di transiti nell'aeroporto di Brindisi. Complessivamente vi sono stati 600mila passeggeri in più nei due scali, con un incremento del 10,2% rispetto al 2018.

Molto positivi i dati della linea internazionale, a 2,5 milioni di passeggeri con una crescita del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sale anche del 5% il numero dei transiti per il traffico nazionale:: "Siamo orgogliosi di vedere come i nostri scali - spiega il presidente di Adp, Tiziano Onesti - riescano a svilupparsi con percentuali doppie rispetto alla media del sistema aeroportuale italiano. Grazie al potenziameto del network, la Puglia è collegata non solo con i più grandi aeroporti europei, ma anche con molteplici destinazioni che reputiamo funzionali e strategiche per il sistema economico regionale e di tutta l’area sud est del nostro Paese. Se, come tutto lascia supporre, il trend positivo si confermasse nel prossimo trimestre, il 2019 potrebbe chiudersi con un risultato da record che darebbe ulteriore impulso agli obiettivi che la Società sta portando avanti con ferma convinzione anche grazie al supporto sempre presente della Regione Puglia e delle sue principali agenzie”, conclude il presidente Onesti.