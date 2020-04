"Agricoltura pugliese al collasso per il coronavirus, servono centinaia di milioni": la richiesta di Coldiretti alla Regione

Un 'Piano Marshall’ per l’agricoltura pugliese: lo chiede alla Regione la Coldiretti di Puglia, Per l'organizzazione di categoria è necessaria una "immediata liquidità con gli 800 milioni di fondi del Psr non spesi", riconoscendo lo stato di calamità per tutto il settore per l’emergenza Covid-19 che se sta "confermando il valore strategico del settore agroalimentare, ne sta però mettendo a nudo tutte le fragilità".

Per Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, "rastrellare risorse è possibile. Ci sono, per esempio, in Puglia oltre 800 milioni di euro di risorse dello Sviluppo Rurale" e fondi europei "ancora non spesi per una quota dei quali si rischia addirittura il disimpegno. Nei mesi scorsi come Coldiretti abbiamo denunciato i ritardi che rischiavano di rispedire a Bruxelles fondi preziosi per sostenere gli investimenti e il ricambio generazionale. Ora quelle risorse potrebbero essere impegnate nell’annualità 2020",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Puglia, prosegue Coldiretti, il settore florovivaistico perde già oltre 200 milioni di euro, quello agrituristico è completamente fermo e "si registrano punte fino al 90% di mancate vendite di vino per la chiusura di ristoranti e bar, con un rinvio del 30% degli ordini dall’estero". Inoltre, aggiunge, "il comparto della pesca è al collasso per l’azzeramento delle vendite di pescato fresco"