Una fetta di panettone e una bevanda calda per i bisognosi: i volontari di Croce rossa in azione la notte di Natale

Non si ferma neanche la notte di Natale l'operato degli 'angeli della strada' della Croce Rossa. Con il calare del buio hanno voluto far sentire la magia delle feste anche ai tanti senzatetto che dormono all'aperto in centro o in stazione a Bari. Per tutti è arrivato così un pezzo di panettone e una bevanda calda, perché il Natale lo deve festeggiare anche chi è in difficoltà.

