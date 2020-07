Al Bano in concerto al Policlinico per medici e infermieri, il 'grazie' in musica agli operatori sanitari dei reparti Covid 

Dall'esibizione a sorpresa sotto l'hotel che ospitava il personale dei reparti Covid, nei giorni della piena emergenza sanitaria, al concerto sul palco allestito al Policlinico. Così Al Bano è tornato ieri ad omaggiare medici e infermieri nei mesi scorsi impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus. L'artista, come reso noto dal Policlinico, si è esibito a titolo gratuito, mantenendo la promessa fatta agli operatori sanitari a marzo scorso, proprio in occasione della sua esibizione davanti all'hotel.

Applausi ed emozione durante la serata, aperta a una delegazione di 200 dipendenti dell'ospedale: “Quando la bontà chiama bisogna rispondere tutti facendo il nostro dovere di essere umani. Voglio che sia una giornata da ricordare così come ricordo quel giorno di pioggia in cui ho cantato a Bari sotto l’hotel dove riposavano medici e infermieri impegnati nella lotta al Covid. L’umanità vince sempre”, aveva detto Al Bano parlando in conferenza stampa del concerto di ieri. L'artista si è esibito con la mini band diretta al maestro Alterisio Paoletti e l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.



(Foto Fb Omceo Bari - Filippo Anelli)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

* Ultimo aggiornamento ore 13.00