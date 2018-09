Al Libertà la 'passeggiata antirazzista' contro Salvini: "Noi terroni e tu si arrbbat 49 milioni"

Uno striscione e una 'passeggiata antirazzista' per le strade del Libertà, come iniziativa di protesta contro la visita nel quartiere del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. "Noi terroni, e tu si arrbbat 49 milioni", si legge sullo striscione esposto dai manifestanti. Questa mattina, nel corso dei controlli in attesa della visita del ministro, gli agenti della Digos hanno rimosso e sequestrato anche un altro striscione, affisso sulla facciata di un'abitazione al quartiere Libertà, con la scritta "Salvini bimbominkia".