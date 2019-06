Al via la pulizia di caditoie e pozzetti del sottopasso Quintino Sella: "Nel 2020 l'intervento risolutivo"

Dureranno alcuni giorni le operazioni di pulizia delle caditoie, dei pozzetti di raccolta e delle vasche di decantazione e trattamento nel sottovia Quintino Sella: l'intervento, spiega il Comune, consentirà di risolvere "definitivamente" il problema degli allagamenti in occasione di piogge particolarmente intense, come avvenuto per gli altri due sottopassi della vittà, in via Generale Bellomo e a Santa Fara. Questa mattina si è svolto il sopralluogo dell'assessore pro tempore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, assieme al neoeletto presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti e i tecnici del Comune. Durante le verifiche, con l'utilizzo di metal detector, sono state individuate ulteriori vasche, rispetto a quelle storicamente note agli uffici, i cui pozzetti di accesso erano ricoperti dall’asfalto e dunquemai pulite da diversi anni.

“Grazie all’intervento odierno - commenta Galasso - è stato possibile ricostruire tutta la rete di raccolta e trattamento acque al servizio del sottovia, particolarmente articolata. Proprio questo sottopasso, strategico per la viabilità cittadina, sarà oggetto di un intervento risolutivo del problema allagamenti nell’ambito dell’appalto, di imminente pubblicazione, relativo alla manutenzione degli impianti di fogna bianca cittadina, il cui importo stanziato ammonta a 1milione 600mila euro, ben superiore ai precedenti due accordi quadro annuali rispettivamente di 500 mila euro e 1,1 milioni di euro. Saranno cioè installate delle pompe che aspireranno le acque bianche del sottovia, opportunamente trattate nelle vasche, riversandole nella condotta Picone, che corre sotto via Capruzzi e confluisce poi nella condotta Matteotti. Questo intervento, che per l’avvio dovrà attendere la conclusione della procedura di gara, e che stimiamo di poter realizzare nei primi mesi dell’anno nuovo, ci consentirà di superare definitivamente i problemi dei ripetuti allagamenti del sottovia”.