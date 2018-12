Lo spettacolo dell'alba di San Nicola tra colori e meraviglia: selfie e scatti suggestivi sul lungomare

Oro, bronzo, arancio e ramato: i riflessi suggestivi dell'alba colorano il lungomare ed il cielo di Bari per uno spettacolo decisamente straordinario, degno scenario di una mattinata altrettanto speciale come quella di San Nicola. Sembra proprio che qualcuno abbia preparato il 'set' ideale per un selfie o una foto da ricordare. In molti, stamane, dopo la Messa in Basilica e la passeggiata con tanto di cioccolata, focaccia o sgagliozze per le vie del Borgo Antico, hanno atteso lo spettacolo del sole che sorgeva.

Il risultato è nei cellulari e sui social network. Anche i lettori di BariToday hanno voluto mandarci le loro foto più belle. Per questa volta, non sono stati necessari filtri a modificare quanto già preparato con cura dalla natura.