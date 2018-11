Aree verdi e cura degli alberi: dal Comune in arrivo 1 milione per la manutenzione

“Dato che abbiamo programmato la piantumazione di nuove alberature e l’apertura di nuove aree verdi, abbiamo bisogno di incrementarne e migliorarne la manutenzione - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. Quindi abbiamo stanziato un milione di euro per i prossimi due anni in modo da avere un’ampia disponibilità, oltre che tempestività, nell’ambito degli interventi richiesti per il verde, la cui necessità e quantità non può essere prevista in anticipo dalla Stazione appaltante. Di qui il ricorso allo strumento giuridico dell’accordo quadro che garantisce la massima flessibilità e al contempo assicura significativi benefici in termini di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché maggiore trasparenza nelle procedure d’appalto. In questi anni l’impegno dell’amministrazione comunale sulla crescita del verde pubblico in città è tangibile: solo negli ultimi due anni abbiamo realizzato e inaugurato tre parchi e svariati giardini in tutti i Municipi e nei prossimi mesi contiamo di terminare i lavori in altre aree a Japigia e a San Pasquale, senza contare il grande parco della ex Caserma Rossani. Di conseguenza stiamo provando a portare avanti sia nuovi interventi sia programmi accurati di manutenzione per offrire ai cittadini spazi pubblici non solo più verdi ma anche più belli e sicuri”.