Show di musica e luci colorate, Bari accende il suo Albero di Natale: grande folla in piazza del Ferrarese

Grande pubblico in piazza del Ferrarese per l'accensione dell'Albero di Natale offerto dall'Amgas, appuntamento ormai tradizionale che da il via alle feste di fine anno.

A condurre lo show, Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, tra luci, musica e spettacolo: "Per illuminare l'albero ci vuole l'energia - ha detto il sindaco Antonio Decaro nel corso della cerimonia - e il calore dei baresi. Proviamo ad abbracciarci tutti per accendere l'albero", dando 'luce' alle 100mila lampadine a led. Poi spazio alla musica, dai classici 'romantici' a quelli dei Queen, con il filo conduttore dell'amore, parola che compare in grande proprio sotto l'Albero dei baresi. Accanto, ha fatto capolino la statua di San Nicola, nel giorno dedicato al Santo patrono.

Non solo albero ma anche 'Giardino delle feste': sempre in piazza del Ferrarese è stato aperto lo spazio, offerto da Amgas, tra piante, lanterne e luci natalizie.