Albero di 14 metri e 'Giardino' di abeti ed essenze: piazza del Ferrarese si trasforma per le Feste di Natale

Un grande albero di 14 metri su un palco trasformato in 'pacco regalo', circondato da un boschetto di abeti ed essenze arboree: sarà allestito nei prossimi giorni il 'Christmas Garden' di piazza del Ferrarese, giardino di Natale offerto da Amgas (attraverso un bando assegnato nei giorni scorsi) per celebrare le festività di Fine Anno assieme a baresi e turisti. L'atmosfera natalizia sarà arricchita dalla musica trasmessa in filo diffusione. L'inaugurazione avverrà, come da tradizione, il prossimo 6 dicembre. L'installazione resterà attiva fino all'Epifania. La novità di quest'anno è rappresentata dall'allestimento scenografico di un giardino a forma di stella che partirà dal dal lato di piazza del Ferrarese affacciato su corso Vittorio Emanuele fino al grande albero centrale.

Il programma del 6 dicembre

Oltre all'albero e al 'garden', gli organizzatori hanno predisposto cinque eventi: il pomeriggio el 6 dicembre, giorno dell'accensione dell'albero, vi sarà la partecipazione di Nicoletta Tinti, olimpionica di ginnastica, costretta sulla sedie a rotelle a causa di un’ernia discale. Lo spettacolo vedrà, inoltre, la partecipazione straordinaria della compagnia di danza ‘EleinaD.’, con la campionessa mondiale di danza aerea Claudia Cavalli e il coreografo Vito Cassano. La colonna sonora dell'evento, sarà a cura della Grande Orchestra Polifonica “Enrico Annoscia - Città di Bari”, composta da un coro 24 elementi ed un ensemble di 20 musicisti.