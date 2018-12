Grande Albero di Natale in piazza del Ferrarese: ultimi preparativi per l'accensione ufficiale

Proseguono, in piazza del Ferrarese, i preparativi per l'allestimento del grande Albero di Natale alto 14 metri e del Giardino d'inverno allestito da Amgas in occasione delle Feste di fine anno: gli operai, in queste ore, stanno sistemando il palco e le decorazioni, in vista dell'inaugurazione ufficiale prevista per la serata di San Nicola. Il 6, infatti, si svolgerà lo spettacolo con canti ed uno show di luci. Ultimi dettagli anche per il percorso tra piante, essenze ed arbusti, allestito all'ingresso della piazza, arricchito da un lungo tappeto rosso.