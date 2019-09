Non c'è accordo tra Comune e giostrai: ad Alberobello Festa Patronale senza il tradizionale Luna Park

La Festa Patronale dei Santi Medici di Alberobello non avrà, per quest'anno, il tradizionale e frequentato Luna Park. E' il risultato del mancato accordo tra il Comune e gli esercenti sulla nuova collocazione indicata proprio dall'Amministrazione della città dei trulli in occasione delle celebrazioni in programma da oggi, 25 settembre, fino al 29. Non è piaciuta infatti la scelta di spostare le giostre in contrada Popoleto e via Rota, per ragioni di sicurezza. Le due aree non hanno convinto gli esercenti che annunciano di voler chiedere un risarcimento danni: "Il nuovo sito - spiega l'avvoato Maria Greco che rappresenta i 'giostrai' - è in periferia, senza soluzione di continuità rispetto alla festa e da ultimo, proprio trattandosi di uno spazio completamente nuovo rispetto al passato". Il legale spiega che per gli esercenti, "l'installazione delle attrazioni nelle varie strade nella nuova zona indicata non è compatibile con le misure di sicurezza minime per garantire l’incolumità degli utenti",

La richiesta di risarcimento danni che sarà avanzata, dunque, "rappresenta - per il legale - un atto legittimo e dovuto a tutela degli stessi lavoratori, i cui diritti sono stati calpestati dall’Amministrazione che per ben nove mesi non li ha degnati di una risposta alla richiesta avanzata. Rimane l’amarezza ed il dispiacere perché per quanto accaduto a farne le spese saranno i giovani, i più piccoli quanti avrebbero voluto regalarsi l’ebbrezza di un giro sulle attrazioni in occasioni della festività".