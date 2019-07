Set in Puglia per Aldo, Giovanni e Giacomo: il trio comico impegnato nelle riprese di 'Odio l'estate'

Puglia terra di cinema e di set, anche per Aldo, Giovanni e Giacomo. Dopo Checco Zalone, Garrone, Sophia Loren con il figlio Edoardo Ponti (solo per citarne alcuni) anche il trio comico ha scelto la nostra regione come set per le riprese di 'Odio l'estate', il nuovo film diretto del regista Massimo Venier.

La pellicola, i cui ciak sono cominciati nelle scorse settimane, è girata tra Lecce, Otranto, Bari e Mola, ed è attesa nelle sale per fine gennaio. Questa mattina, i tre attori e il regista hanno presentato il film nei capannoni degli studi Multif, in zona Fiera del Levante, dove è stata allestita parte del set, e in particolare le stanze in cui le tre coppie protagoniste del film (che narra di tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in vacanza, condividendo la stessa casa in affitto) sono costrette a coabitare.

Il film, prodotto da Paolo Guerra per Agidi Due, ha il contributo di Regione e Apulia Film Commission e impiega il 50% di maestranze pugliesi.