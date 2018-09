Mareggiate e vento forte nella notte, le alghe invadono l'asfalto e i lampioni sul lungomare

L'estate volge ormai al termine e le forti ondate di vento continuano a sferzare il lungomare monumentale di Bari. Creando non pochi grattacapi anche a turisti e passanti, che nel tratto prossimo a 'N derr la lanz' si sono ritrovati un vero tappeto di alghe, non solo sui frangiflutti - come avviene abbastanza spesso - ma anche sulla pavimentazione e sui candelabri ornamentali.

E non sono mancate lamentele dei passanti anche per i cattivi odori sprigionati dall'isolotto di alghe, per cui in molti hanno richiesto l'intervento dell'Amiu anche sulla pagina Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro.