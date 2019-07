Violenti temporali nel week-end nel Barese, la Protezione civile lancia l'allerta arancione

Come previsto già in settimana, il maltempo continuerà a sferzare nel week-end la provincia barese con forti temporali previsti anche nel resto della Puglia. A confermarlo è una nota della Protezione civile, che ha anche lanciato l'allerta meteo arancione (medio) per il rischio idrogeologico per temporali. In particolare il pericolo maggiore derivato dagli acquazzoni si concentrerà dalle 14 di oggi, sabato 13 luglio, e per le prossime 18 ore, quando sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale o temporale soprattutto nei tratti costieri" si legge. E tra i fenomeni che potrebbero accompagnare il maltempo, è citata la grandine, che già aveva provocato forti danni a Bari e in provincia nella giornata di mercoledì.

La situazione migliorerà nella giornata di domenica, quando l'allerta meteo scenderà di un livello di intensità (gialla). Dalle 8 del 14 luglio e per le successive 12 ore sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale al mattino sui settori costieri". Anche in questo caso i fenomeni potrebbero essere accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica, forti rovesci e raffiche di vento.