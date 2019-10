Nottata di temporali e vento forte nel Barese: scatta l'allerta meteo gialla

Serata all'insegna del maltempo nel Barese. A confermarlo è una nota della Protezione civile, che ha lanciato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali in tutta la Puglia. Anche nell'area della Puglia Centrale Adriatica, quindi, sono previsti a partire dalle 20 di oggi, 4 ottobre, e per le successive quattro ore, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".

I fenomeni saranno accompagnati, come spiega la Protezione civile, da "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Previsti inoltre "venti settentrionali forti o di burrasca, con possibili mareggiate sulle coste esposte".