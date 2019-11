Venti forti e pioggia, torna il maltempo: su Bari e provincia allerta meteo gialla

Dopo una breve tregua torna il maltempo su Bari e dintorni: la Prefettura del capoluogo ha infatti diffuso un'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile pugliese, valida per domani, sabato 9 novembre, e per le successive 24-30 ore. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili mareggiate sulle coste esposte. In arrivo anche venti forti dai quadranti occidentali con un ribasso delle massime pronte a scendere sotto i 20 gradi.