Rischio acquazzoni estivi nel Barese, la Protezione civile lancia l'allerta meteo gialla

Ci pensa la pioggia a rinfrescare il clima nella provincia barese. Già nel pomeriggio si sono avute le prime avvisaglie di temporali, che potrebbero proseguire anche domani, come conferma l'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile. In una nota, infatti, si mette in guardia sul rischio di "precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia".

Anche domani, quindi, si potrebbero abbattere acquazzoni su tutta la provincia. Infatti è stata diramata l'allerta gialla per il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali anche nella zona 'Puglia centrale adriatica' - che comprende il Barese - dalle 8 di domani, 10 luglio, e per le successive 12 ore.