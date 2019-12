Vento forte e burrasca sulla costa barese: sabato pre-natalizio con allerta meteo

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte valida per tutta la giornata di domani, sabato 21 dicembre. Previsto un peggioramento generale con venti forti e di burrasca sud occidentali con raffiche di tempesta lungo i settori costieri. Per domenica, invece, vi sarà cielo nuvoloso e coperto. Temperature massime in ribasso di 2-3 gradi, attorno ai 15.