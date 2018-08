Abbonamenti agevolati annuali ai bus Amtab: validità prorogata fino a fine settembre

Sarano prorogati ulteriormente gli abbonamenti ai bus dell'Amtab in scadenza alla fine di questo mese: informa che i tagliandi annuali a tariffa agevolata (invalidi, diversamente abili, maestri del lavoro e pensionati con basso reddito, over 65), scaduti il 31 dicembre 2017 e già prorogati sino al 31 agosto 2018 saranno validi che per tutto il mese di settembre.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari usa la nostra Partner App gratuita !