Amtab, cambiano orari e percorsi per nove linee bus

Entreranno in vigore a partire da sabato prossimo, 1° dicembre, variazioni di percorso e di orari per i bus di nove linee Amtab. I cambiamenti, legati - spiega l'azienda - "all’esigenza diffusa della collettività all’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale e nell’ottica di una generale rimodulazione di percorsi e corse" riguarda le linee 2, 4, 6, 13, 16, 23, 33, 53 e 61 rispetteranno i nuovi percorsi ed i nuovi orari come di seguito specificati.



Linee 16 e 33 – Rimodulazione percorso



In entrambi i sensi di marcia, all’interno dell’aeroporto, i bus transiteranno unicamente dalla fermata ubicata presso il Terminal Arrivi.



Contestualmente viene soppressa la fermata ubicata presso il Terminal Partenze.



Linea 61 – I bus effettueranno il capolinea in viale Jacobini (deposito AMTAB)



In partenza da viale Jacobini (capolinea): i bus percorreranno via Accolti Gil, via Fuzio, viale De Blasio, via delle Mimose, via degli Oleandri, via dei Gerani, via delle Ortensie, delle Magnolie, svolteranno a destra per S.P. 54, via D’Annunzio, via Nisio, via Duca d’Aosta, via Nazionale, via Napoli, via Caravella, via dei Narcisi, via Catino, via Green, via Ancona, via della Lealtà, via della Tolleranza, via del Rispetto, via della Felicità, via Rosa, via Lozupone, via della Felicità, via della Lealtà.



In partenza da via della Lealtà lungomare (S. Pio – capolinea): i bus percorreranno via Ancona, via Green, via Catino, via dei Narcisi, via Caravella, via Napoli, via Capitaneo, via Ranieri, via Diaz, via Nisio, via D’Annunzio, svolteranno a sinistra per S.P. 54, via delle Magnolie, via delle Ortensie, via dei Gerani, via degli Oleandri, via delle Mimose, via De Blasio, via Fuzio, via Accolti Gil, viale Jacobini.



Saranno effettuate tutte le fermate già esistenti lungo le predette variazioni di percorso.



Linee 2, 4, 6, 13, 23, 53, 61 – Rimodulazione orari



Per garantire una migliore armonizzazione di orari e frequenze delle linee del Trasporto Pubblico Locale sono stati rimodulati i tempi di percorrenza.



Le variazioni di cui sopra potranno essere consultate sul sito internet aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444. Gli orari di transito dei bus affissi sulle paline di fermata saranno sostituiti nel più breve tempo possibile.





