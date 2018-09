Da Palese e Santo Spirito all'aeroporto: la linea 33 arriva anche al 'Karol Wojtyla'

La linea 33 dell'Amtab allarga il suo percorso per raggiungere l'aeroporto. Da lunedì 17 settembre, una nuova fermata sarà effettuata nel 'Karol Wojttla', consentendo così un collegamento diretto dal Municipio V con lo scalo.

Il nuovo percorso

In particolare, i bus effettueranno il seguente percorso: in direzione via della Lealtà (capolinea): i bus giunti via D’Annunzio impegneranno la rotatoria per immettersi su viale Enzo Ferrari, transiteranno dal terminal arrivi all'interno dell'aeroporto, viale Enzo Ferrari, a sinistra per via D’Annunzio con ripresa del percorso ordinario; in direzione viale Jacobini (capolinea): i bus giunti via D’Annunzio impegneranno la rotatoria per immettersi su viale Enzo Ferrari, transiteranno dal terminal partenze all'interno dell'aeroporto, viale Enzo Ferrari, a destra per via D’Annunzio con ripresa del percorso ordinario.

"Risposta alle esigenze di residenti e albergatori"

"Rispondiamo così alle esigenze dei residenti del V Municipio, dei gestori degli hotel, dei B&B e dei turisti in costante aumento - afferma in una nota il consigliere Michelangelo Cavone - Dirigersi in Aeroporto o viceversa verso il centro abitato, tra qualche giorno sarà molto più semplice. Sono grato all'azienda amtab per aver accolto questa nostra esigenza; ringrazio i consiglieri del V Municipio, Angela Noviello, Antonio de Stasio e Paolo di Lauro per la loro preziosa collaborazione.

Ora lavoriamo per portare il trasporto pubblico a Palese, zona 167".