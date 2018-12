Amtab, nuove fermate e cambio di percorso per la linea D

Cambia il percorso e si aggiungono nuove fermate per la linea D. Le variazioni comunicate da Amtab saranno attive a partire da lunedì 24 dicembre.

I bus in partenza da via Giulio Petroni svolteranno a destra per via Gandhi, a sinistra per viale De Laurentis, a destra per viale Dioguardi, a sinistra per via Don Guanella, a destra per via Lucarelli, a destra per viale Bartolo, via Dell’Andro, via Camillo Rosalba, a destra per via Martin Luther King, a sinistra per via Papa Pio XII, via Orazio Flacco, piazza Giulio Cesare, viale Salandra, via Giulio Petroni (capolinea).



Contestualmente verranno istituite la seguenti nuove fermate: via Dioguardi (nei pressi del nuovo Tribunale); via Don Guanella.



La prima partenza sarà effettuata alle ore 07:05 e l’ultima partenza sarà effettuata alle ore 20:10.



Le variazioni potranno essere consultate sul sito internet aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444.