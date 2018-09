Da Picone a Japigia, dalla zona industriale al Murattiano: cambiano i percorsi di tre linee bus

Variazioni di percorso in arrivo per tre linee Amtab. I nuovi itinerari, che scatteranno lunedì prossimo, 17 settembre, sono stati decisi - spiega l'azienda - "nell’ottica di una generale rimodulazione di percorsi e corse e per garantire un potenziamento ed integrazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale".

Ecco quali sono le linee interessate e i cambiamenti previsti:

Linea 10: in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus giunti in via Scipione l’Africano impegneranno piazza Giulio Cesare e si immetteranno su viale Orazio Flacco con ripresa del percorso ordinario (i bus non transiteranno da viale Salandra, via di Tullio e da viale Ennio); in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 23: circolare: i bus in partenza da piazza Moro, giunti in via Gentile, svolteranno a destra per via Toscanini, a destra per via Caldarola, a sinistra per via Prezzolini con ripresa del percorso ordinario (i bus non transiteranno da via Alpini d’Italia e da via Quasimodo);

Linea 25: in direzione via degli Oleandri Z.I.: i bus effettueranno la partenza da piazza Luigi di Savoia, percorreranno via G. Capruzzi, via Oberdan, con ripresa del percorso ordinario (i bus non transiteranno dal lungomare Nazario Sauro e da piazza Carabellese); in direzione piazza Luigi di Savoia: i bus giunti in corso Sonnino proseguiranno per via Carulli, piazza Luigi di Savoia (capolinea).