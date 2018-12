Vigilia e giorno di Natale, corse ridotte per i bus Amtab. Collegamenti speciali per il 'Capodanno in piazza'

Pronto il piano di servizio Amtab per le vigilie e i giorni di Natale e Capodanno. Come già negli anni precedenti, sono previste fasce orarie di servizio ridotte per bus e park&ride.

Il servizio nei giorni delle Vigilie

In particolare, il 24 e 31 dicembre (servizio ordinario), le prime corse coincideranno con quelle del servizio feriale già in vigore, mentre le ultime corse dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Per la navetta “A”, invece, l'ultimo transito da piazza Massari alle ore 20:45. La navetta “B” effettuerà l'ultima corsa da piazza Massari alle ore 20:39. Per la navetta “C” l'ultimo transito da corso Cavour alle ore 20:45. Nelle aree di sosta Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro e Largo 2 Giugno gli addetti svolgeranno il servizio dalle ore 08:00 alle ore 20:30.

Il servizio a Natale e Capodanno

Nei giorni del 25 dicembre 2018 e 1° gennaio 2019(servizio ordinario), le prime corse saranno dalle ore 07:00 alle ore 08:00, mentre le ultime corse dalle ore 13:00 alle ore 13:45. Le Navette “A”, “B” e “C” non effettueranno il servizio e nelle aree di sosta il servizio di Park & Ride non sarà attivo. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde al numero 800450444.

Collegamenti speciali per il 'Capodanno in piazza'

Per quanto riguarda invece la giornata del 31 dicembre, in occasione della festa "Capodanno in Piazza Bari 2019", saranno predisposti una serie di collegamenti speciali, attualmente in fase di definizione.