Amtab, ufficio abbonamenti chiuso per trasferimento fino al 7 gennaio: nessuna sanzione per i pass in scadenza

Resterà chiuso per 'trasloco' fino al prossimo 7 gennaio l'ufficio abbonamenti Amtab. La sede, infatti, sarà spostata da via Fornari a via Trevisani, 206. Per questa ragione, a causa della sospensione del servizio, l'azienda fa sapere che i pass relativi alle zone ZSR e ZTL in scadenza nel periodo dal 22 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 non verranno sanzionati.



Si ricorda che la nuova sede di via Trevisani aprirà al pubblico nei giorni feriali a partire da lunedì 07 gennaio 2019, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.