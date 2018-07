Undici nuovi bus per l'Amtab, ma il Comune punta sul bando della Regione: "Fondi per acquistarne altri 25"

Dopo la sperimentazione dei tornelli anti-portoghesi, avviata nei giorni scorsi su tre linee, per l'Amtab arrivano anche nuovi bus. Saranno undici - annuncia via Fb il sindaco Decaro - quelli che entreranno in circolazione da domani.

Ma per potenziare il parco mezzi dell'azienda di trasporto urbano, il Comune punta soprattutto sul bando regionale cui ha partecipato nei giorni scorsi: "Il Comune di Bari - spiega Decaro - partecipato ad un avviso della Regione Puglia per acquistarne altri 25, così potremo mettere a disposizione dei cittadini 90 nuovi mezzi in totale". Altro obiettivo è quello di ottenere un maggior numero di chilometri finanziati: "In questi mesi - prosegue il sindaco - lavoreremo per aumentare il numero dei chilometri finanziati dalla regione, in modo da far circolare con maggiore frequenza in nuovi autobus, riducendo i tempi di attesa alle fermate".

Ed è infatti proprio la scarsa puntualità delle corse uno dei 'tasti dolenti' toccati dai cittadininel commenti al post di Decaro. "Aumentano i pullman ma le ore di attesa sono sempre quelle, l'altro giorno ho aspettato mezz'ora il numero 22", commenta una cittadina. "Sindaco sono gli orari che vanno rispettati - le fa eco qualcun altro - non è possibile aspettare un bus che dice alle ore 11 e poi arriva alle 11.45, chiamiamo in centrale e ci dicono c’è traffico e poi vediamo che gli altri bus circolano regolarmente"."Sarebbe bello - propone ancora qualcuno - se anche Bari avesse un efficiente sistema informativo via app e la geolocalizzazione di tutti i bus. Il sistema attuale lo trovo carente".