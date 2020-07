Vacanze nel Barese per Andrij Shevchenko: paparazzato sui social

Vacanza nel Barese per Andrij Shevchenko. L'ex bomber rossonero è stato avvistato tra Capitolo ed Alberobello, e non sono mancati gli scatti pubblicati sui social dai fan. E non è l'unico calciatore del Milan di Berlusconi a calcare le terre pugliesi: negli scorsi giorni sono stati paparazzati anche Gianluca Zambrotta e Filippo Inzaghi, che poi si sono spostati verso Fasano. Il motivo potrebbe essere una visita a Roberto Donadoni, che nel Brindisino ha acquistato casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte fb Oil ò