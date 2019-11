Il garante regionale Ludovico Abbaticchio festeggia i 30 anni della Carta dei diritti del minore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si celebrano, mercoledì 20 novembre 2019, i 30 anni della Convenzione ONU per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: per l’occasione il Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Puglia Ludovico Abbaticchio ha pensato a una giornata di divertimento e riflessione dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di Puglia, nostra vera risorsa civica. L’appuntamento è per lo stesso 20 novembre presso l’Agorà del Consiglio Regionale della Puglia (Via Giovanni Gentile 52 a Bari): dalle 9 alle 13 si alterneranno momenti performativi e di gioco per bambini/e e ragazzi/e, incontri di informazione e approfondimento su tematiche legate a diritti, bisogni collettivi e interessi diffusi dell’Infanzia e dell’Adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, ambientale, culturale, economico declinate in maniera specifica dal Garante e dai partecipanti al tavolo di discussione e confronto. All’evento, curato e realizzato dalla Cooperativa Sociale Progetto Città, protagonisti saranno bambini/e e ragazzi/e tra i 6 e i 18 anni, che potranno partecipare come singoli utenti o gruppi classe di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, adulti accompagnatori (insegnanti, genitori, educatori); giovani adulti e adulti interessati o coinvolti in attività di sostegno e promozione dei diritti, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, del benessere, salute e prevenzione, della tutela, dell’ascolto e sostegno delle giovani generazioni. La prima parte della giornata vedrà protagonisti bambini e bambine delle scuole primarie di primo e secondo grado, con la partecipazione di tre classi del Circolo Didattico Re David di Bari che sono state coinvolte, dal mese di ottobre, in un laboratorio di attività vocale, ritmiche, gestuali e coreutiche sul tema della musica jazz. Si esibiranno, insieme a due artisti jazz, in una selezione dei brani che sono stati oggetto del laboratorio musicale (dall’Inno d’Italia all’Inno europeo passando per Standard jazz). La seconda parte della giornata sarà a cura dei ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il coinvolgimento attivo di alcuni giovani attori (tra i 15 e i 17 anni) dell’Accademia teatrale Unika di Bari che, disposti tra il pubblico, proporranno monologhi sull’ambiente e brevi letture contro bullismo e stereotipi di genere. Interverranno, oltre al Garante Ludovico Abbaticchio, Mario Loizzo (Presidente Consiglio Regione Puglia), Pietro Rossi (Garante Regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), Giuseppe Tulipani (Garante Regionale delle persone con disabilità), Don Vito Piccinonna (Caritas), Mario Trifiletti (direzione dell’Ufficio I dell’USR per la Puglia) e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni: Riccardo Greco, Bombina Santella e Lucia Raboni con il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Ferruccio De Salvatore. A conclusione dei lavori, il Garante presenterà la Pagina Facebook Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - Regione Puglia (@garanteminoripuglia). Un nuovo strumento interattivo digitale che consentirà ai ragazzi, sia singolarmente sia come gruppi classe o appartenenti a altre istituzioni o organizzazioni, di avere una comunicazione diretta e costante con l’Ufficio del Garante. La pagina offrirà la condivisione di argomenti relativi a temi come sostenibilità del territorio e dell’ambiente, educazione alla legalità, relazioni, affettività, sessualità, scuola e famiglia. I ragazzi, da parte loro, potranno proporre contenuti relativi alle loro attività, esperienze, iniziative e avranno modo di poter contattare direttamente il Garante attraverso il servizio di messaggistica della pagina.