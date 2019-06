I Rangers festeggiano 20 anni dalla nascita del Nucleo barese: inaugurata la nuova sede a Ceglie

Tutto iniziò 20 anni fa, in quel primo giugno del 1999, quando il primo gruppo barese dei Rangers d'Italia, formato da quattro persone, diede vita all'attuale nucleo attivo per la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini nel capoluogo. Nel ventennale della fondazione, i Rangers baresi hanno organizzato una festa per inaugurare anche la nuova sede del Nucleo, a Ceglie, frutto di un protocollo d'intesa tra i Rangers d'Italia e l'istituto Manzoni-Lucarelli.

Alla cerimonia erano presenti diverse autorità civili e rappresentanti di associazioni e comitati di quartiere:il consigliere Giannuzzi, delegato dal Sindaco Antonio Decaro, l'avvocato Acquaviva, già presidente del IV Municipio, il professor Antonio La Scala, presidente di Gens Nova, il commendatore Fiore presidente A.N.Finanzieri, il maggiore Catalano, delegato del comandante della Polizia locale di Bari, la professoressa Pinzaglia, vice preside della Manzoni Lucarelli, l'avvocato Natola, presidente di Cittadini Primi, Franco Ventura, presidente delle Guardie ambientali d'Italia, e Antonio Genchi, presidente di Penelope Puglia. Durante l'evento è stato anche ricordato l'elogio conferito al ranger Massimo Damiani, brutalmente ferito da un cane durante il servizio in settembre 2018, suscitando momenti di commozione e applausi.

E neanche nel giorno del loro anniversario i Rangers baresi sono stati fermi: in mattinata è stato segnalato un nuovo incendio in via Quasimodo, a Bari, proprio nel giorno - 1 giugno - in cui scatta il divieto di bruciare le stoppie nei terreni incolti, come indicato dalla legge regionale 38/2016. L'intervento dei vigili del fuoco ha poi permesso che le fiamme non si propagassero nella zona.