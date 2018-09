Lo aspettavano per premiare il professore che gli salvo la vita: Cassano non si presenta ad Andria

Avrebbe dovuto consegnare un riconoscimento al medico che 7 anni fa lo salvò dopo un malore: invece Antonio Cassano non si è presentato ad Andria per la Luxury Edition del Premio Mediterraneo. A riportare la notizia è il quotidiano 'La Repubblica-Bari'. Un pizzico di delusione per chi lo attendeva all'auditorium 'Di Donna' per premiare il professor Mario Carminati, cardiochirurgo di livello mondiale per molti anni in forza al Milan come nel 2011 quando soccorse Cassano in quella particolare occasione. Stavolta, l'ex talento barese ha dato forfait, per motivi ancora sconosciuti.