Anche Monopoli ha la sua ruota panoramica: fino al 6 gennaio si potrà ammirare la città da 40 metri d'altezza

Il taglio del nastro è avvenuto alle 18, con in regalo una mezz'ora gratis per guardare Monopoli dall'alto, per la precisione da 40 metri di altezza. È la ruota panoramica 'Horizontal wheel', installata dal Gruppo Zoosafari nell'area del porto in occasione degli eventi del Natus, il Natale a Monopoli.

Orari e costi

Inizialmente la ruota panoramica avrà un costo di 6 euro, "anche se potrebbe aumentare in futuro" fanno sapere gli organizzatori attraverso la loro pagina Facebook. L'attrazione rimarrà in città fino al 6 gennaio e vi si potrà accedere dalle 16 alle 24. Non mancheranno però aperture straordinarie: il 15 e 31 dicembre, ad esempio, si potrà guardare la città dall'alto dalle 16 all'alba. Il 16, 23, 26 dicembre e il 6 gennaio l'ingresso sarà consentito dalle 10 alle 24, mentre la Vigilia di Natale l'accesso sarà dalle 10 alle 18. Infine il primo gennaio l'apertura è prevista dalle 18 alle 24.

"Tutti gli utenti - spiegano gli organizzatori - potranno condividere le loro immagini con Horizont Wheel usando sui social gli hashtag #ruotapanoramicamonopoli e #horizontwheel". Per info sull'iniziativa si può contattare il numero 0804414455 o sfruttare le pagine Facebook e Instagram di Horizont Wheel.