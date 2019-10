Apre il nuovo 'sottopasso giallo' di Bari Centrale: più largo, con ascensori e aperto anche alle bici

Sarà inaugurato domattina, alle 12.30, il sottopassaggio giallo della Stazione Centrale di Bari: un anno e mezzo circa di lavori hanno portato alla riqualificazione dell'importante 'connessione' tra l'estramurale Capruzzi e il centro cittadino. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente e l'ad di Grandi Stazioni Rail, Vera Fiorani e Silvio Gizzi, l'assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini.

Come sarà il nuovo sottopasso giallo

I lavori erano cominciati a inizio 2018. Il sottopasso è stato ampliato a 5 metri di larghezza e permetterà di accedere anche ai binari di Ferrotramviaria senza dover uscire in piazza Moro. Il tunnel, dotato di ampia illuminazione, segnaletica e schermi sarà percorribile anche dalle biciclette e dai diversamente abili. Previsti anche ascensori sul marciapiede in prossimità dell'accesso di piazza Moro. Il progetto rientra nella più ampia riqualificazione dell'area con una nuova palazzina servizi su via Capruzzi e il rifacimento degli altri due sottopassi, il rosso e il verde.