Dieci giorni per l'app Immuni in Puglia: nessun contagio covid segnalato

Nessun caso di contagio è stato segnalato in Puglia su Immuni, l'app per smartphone utilizzata per monitorare la diffusione del coronavirus. A confermare la notizia è il Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia. L'applicazione, sperimentata inizialmente proprio in Puglia e in altre 3 regioni, è attiva dal 15 giugno in tutta Italia.

"Non abbiamo registrato casi - sottolinea - ma la bassissima circolazione del virus rende ovviamente più difficile che ciò avvenga. Negli ultimi giorni, in Puglia non siamo mai andati oltre un caso al giorno, spesso zero".