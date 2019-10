"Autorizzate il gazebo in piazza Risorgimento": l'appello delle mamme del Libertà per l'evento 'antivandali' di Halloween

"Signor sindaco, la prego, ci autorizzi il gazebo". Decine di messaggi simili hanno invaso nel week-end la bacheca social del primo cittadino di Bari, Antonio Decaro. Il motivo? Sostenere l'evento 'Dolcetto senza scherzetto', in programma nella serata del 31 ottobre in piazza Risorgimento, quando appunto il meteo prevede pioggia in città. Da qui l'appello delle madri del Libertà, riunite nel gruppo 'Doniamo in libertà dal Libertà', a concedere uno spazio per permettere ai presenti di ripararsi.

L'evento nasce come risposta agli atti vandalici che avvengono solitamente nella 'notte dei morti', soprattutto il lancio di farina e uova contro le saracinesche delle attività commerciali. Un gesto che le mamme del Libertà vogliono scoraggiare, donando invece ai ragazzini dolci: "Finora abbiamo raccolto già 50 chili di dolciumi" spiegano nei messaggi al primo cittadino.

A onore del vero, la richiesta deve partire dagli organizzatori stessi, che devono presentare agli uffici competenti il modulo per l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. A spiegarlo alle volontarie è stato anche il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, che si è reso disponibile a supportare il gruppo di energiche mamme.